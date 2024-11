Busto Photo Contest, la città diventa un set fotografico per un weekend

Sabato 9 e domenica 10 decine di fotografi si aggireranno per Busto Arsizio alla ricerca della foto perfetta per vincere la settima edizione del contest fotografico organizzato da Andreella Photo

Sta per arrivare il momento che tanti fotoamatori, della provincia e oltre, stavano aspettando. Il prossimo weekend torna il Busto Photo Contest, il concorso fotografico sulla Città di Busto Arsizio, ideato ed organizzato da Andreella Photo nel 2018, per proporre un evento culturale in grado di fondere la passione della fotografia e la promozione del territorio di Busto Arsizio, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città.

Quest’anno la sesta edizione del concorso si svolge sabato 9 e domenica 10 novembre ed è come sempre rivolta ai fotoamatori non professionisti che vogliono cimentarsi con il concorso fotografico.

Sabato 9 novembre alle ore 10:00 verranno svelati i 4 temi che i partecipanti dovranno seguire per fotografare la città entro 48 ore, e poi da lunedì potranno scegliere e caricare le fotografie che vogliono far concorrere al Contest fino a mercoledì.

Una giuria di 4 fotografi professionisti giudicherà le immagini che verranno proposte e decreterà i vincitori. La giuria quest’anno è composta da Giorgia Carena, fotografa professionista e artista poliedrica, organizzatrice del concorso fotografico Città di Besnate e docente Nikon School Photographer, Luisa Raimondi, fotografa professionista bustocca ama vivacizzare la sua attività con frequenti eventi e momenti di incontro su temi vari nel suo studio, LuisaLab, Ugo Baldassarre vanta una pluriennale esperienza in vari rami dell’immagine, la sua fotografia ha come fulcro sempre l’essere umano: la persona, Simone Andreella, di Andreella Photo, cresciuto a fotografia ed informatica, è il regista di Dia Sotto le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali, ed è membro del Comitato Direttivo del Gruppo Immagine e nella redazione della rivista ImageMag.

Il Busto Arsizio Photo Contest si conferma come uno degli eventi fotografici più attesi della Provincia di Varese e dell’Altomilanese. Ogni anno, il numero dei partecipanti cresce, accompagnato da un entusiasmo contagioso e da una sempre maggiore varietà di scatti presentati alla giuria.

«La creatività e l’entusiasmo certo non mancano ai partecipanti, che lo scorso anno hanno avuto persino un tema dedicato interamente all’AI, dove abbiamo visto dei risultati davvero strabilianti. L’Intelligenza Artificiale non solo non è un limite, ma un’opportunità per esplorare nuovi orizzonti creativi, lasciando libero sfogo alla propria immaginazione. I fotografi ci hanno donato delle immagini virtuali della nostra città veramente pazzesche! Anche quest’anno ci aspettiamo altrettanti bellissimi scatti. Abbiamo esteso il perimetro di azione dei fotografi, in modo che possano avere maggiori spunti per scoprire e sottolineare le angolazioni caratteristiche ed inaspettate della nostra città», dichiara Simone Andreella di Andreella Photo.

«Confermiamo e rinnoviamo l’appuntamento dedicato ai punti di vista sulla città, non in termini di opinioni, o comunque non direttamente, ma di sguardi e, attraverso lo sguardo, della capacità di raccontare la nostra Busto – afferma l’assessore Manuela Maffioli -. Città poliedrica, dai diversi linguaggi urbanistici e architettonici, che ogni anno sfida i numerosi partecipanti al Contest – aperto a tutti – a scovare e svelare di sè ciò che ancora trattiene e sottrae alla superficiale evidenza. Una sfida conoscitiva, quella proposta da Andreella Photo, in collaborazione con l’Assessorato a Cultura e Identità, sempre più accettata e vincente».

Come sempre la partecipazione al Contest è gratuita e le immagini vincitrici e segnalate dalla Giuria verranno esposte nel 2024 nella mostra dedicata a questa edizione del BUSTO ARSIZIO PHOTO CONTEST.

Per iscrizioni: www.bustoarsiziophotocontest.it.