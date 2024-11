Castellanza rilancia: “Ampliamo il PalaBorsani sul territorio di Legnano”

La carenza di impianti sportivi è un problema che si ripresenta all’inizio di ogni stagione sportiva. Legnano nel 2024 con i fondi del Pnrr ha avviato diversi cantieri per riqualificare palestre e campi già esistenti, ma quello che manca è sempre un palazzetto in grado di ospitare grandi eventi, per i quali le società sportive legnanesi si appoggiano al vicino PalaBorsani di Castellanza. Anche questa struttura di confine ha però bisogno di essere riqualificata o, ancora meglio, ampliata.

Ecco allora la proposta del consigliere comunale con delega allo sport, Luigi Croci che, in occasione della presentazione alla stampa della prima prova nazionale cadetti e giovani di spada, promossa dal Club Schema Legnano, ha lanciato un sasso al sindaco di Legnano, Lorenzo Radice. L’invito è quello di «abbandonare i campanilismi e collaborare per il bene dei cittadini»: «Esiste già un palazzetto – ha detto il consigliere – sarebbe una bella cosa ampliarlo e utilizzarlo insieme. Un bel segnale che dare la politica, al di là dei colori dei partiti, potrebbe dare alla cittadinanza».

Il progetto di ampliamento è per ora solo una proposta: «Avevamo intavolato un discorso con l’allora sindaco Fratus – ha spiegato Croci a margine dell’incontro -, ripreso poi dalla sindaca Mirella Cerini. L’idea sarebbe quella di ampliare la struttura sfruttando le aree adiacenti che sono sul territorio legnanese». Vicino al PalaBorsani c’è un’azienda dismessa che potrebbe lasciare spazio a strutture sportive e tra le ipotesi era stata avanzata anche la possibilità di un mix di funzioni pubbliche e commerciali con un parcheggio sotterraneo. Proprio la carenza di posti auto è infatti una delle maggiori criticità che andrebbe affrontata come priorità: «Ora che abbiamo approvato il Pgt abbiamo le basi per parlarne», ha detto il primo cittadino di Legnanese già consapevole che senza l’intervento di un privato sarà difficile avviare qualsiasi operazione.