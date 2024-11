Chi prepara meglio all’università? Il confronto tra i licei scientifici della provincia di Varese

Nella classifica dei licei scientifici, la valutazione di Eduscopio della Fondazione Agnelli calcola le performance in base ai risultati ottenuti dagli studenti in uscita. In particolare, fa una comparazione tenendo in considerazione anche il diverso grado difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti.

Licei scientifici tradizionali

Tra i licei scientifici del territorio varesino, al primo posto c’è il Curie di Tradate che ha una media di 86 diplomati per anno con un voto medio di maturità di 81,2 e un tasso di superamento del primo anno di università del 79%. Uno studente su 4 ha scelto di iscriversi all’Università dell?insubria e uno su 3 al Politecnico.

In seconda posizione l’Arturo Tosi di Busto Arsizio: 80 i diplomati medi per anno con un voto di maturità di 83,6. L’81% ha superato il primo anno di università che è stata il Politecnico di Milano per il 35%, l’Università Statale di Milano nel 21% e l’Insubria nel 7,7%.

Si posiziona al quarto posto il liceo scientifico di Gallarate con una media di diplomati per anno di 128 e il voto medio di maturità di 83,6. La percentuale di iscritti che superano il primo anno accademico è dell’85%. Le università prevalenti scelte per le immatricolazioni sono Politecnico di Milano (31,4%) e UnInsubria ( 24,1%).

In classifica troviamo quindi il liceo di Bisuschio con una media di 37 studenti diplomati per anno. Il voto medio alla maturità è di 84,6 e la percentuale di studenti che hanno superato il primo anno di ateneo è del 73%. La gran parte, il 44% si è iscritta all’Insubria, il 21,6% alla Statale di Milano e il 18,6% al Politecnico di Milano.

Lo scientifico di Varese Ferraris si colloca in quinta posizione con un indice FGA di 75,61 centesimi. Nel calcolo fatto si evidenzia che il numero di diplomati per anno sono 110 con un voto di media di 82,5 tra coloro che hanno scelto un percorso accademico. La percentuale di studenti immatricolati che hanno superato il primo anno è stato dell’81%. Il 33,4% delle matricole ha scelto il Politecnico di Milano e il 24% l’innsubria.

Successivamente si colloca il liceo Sereni di Luino con i suoi 35 diplomati di media per anno. Il voto di maturità tra chi ha proseguito gli studi è di 82,4. La percentuale di chi supera il primo anno accademico è del 65% Gli atenei preferiti sono il PoliMilano (24,4%), l’UniMilano e l’Uninsibria ( entrambe scelte dal 21,1%) .

Chiude la classifica dei licei statali lo Stein di Gavirate con 61 diplomati di media all’anno e un voto di maturità che rasenta l’81 per chi ha scelto di proseguire negli studi. Il tasso di superamento del primo anno accademico è staio dell’81%. Gli atenei preferiti: Insubria nel 27,4% di casi e PoliMi nel 24,4%.

Licei scientifici tecnologici

Diversa la classifica degli scientifici a indirizzo tecnologico. In provincia di Varese apre la graduatoria il Da Vinci di Gallarate con 60 diplomati medi all’anno e un voto di maturità di 81 tra coloro che proseguono gli studi. Il tasso di studenti che superano il primo anno accademico è dell’83% e gli atenei frequentati sono soprattutto Politecnico di Milano ( 43%), Uninsubria ( 17,2) e Statale di Milano (16,7%).

Troviamo quindi il liceo Tosi di Busto con i suoi 86 diplomati medi all’anno, il voto medio di maturità di 81,6 e un tasso di superamento del primo anno da matricole dell’85%. Gli atenei più gettonati: il Politecnico di Milano nel 40% dei casi e la Statale di Milano nel 21%.

A seguire il Ferraris di Varese con 73 diplomati medi all’anno e un voto di maturità di 82. Nell’80% dei casi le matricole superano il primo anno accademico, svolto nel 43% dei casi al Politecnico e nel 21,6% dell’Insubria.

Il liceo tecnologico Geymonat di Tradare ha una media di 69 studenti diplomati all’anno con un voto medio di 78. Il tasso di superamento del primo anno da matricola è del 78%. Le università più richieste sono l’Insuria (34%) e Statale di Milano (31,4%).

Il liceo Sereni di Luino chiude l’analisi dei licei scientifici tecnologici statali. Il numero medio di studenti diplomati è di 49 con un voto di maturità medio di 79,3. Il tasso di superamento del primo anno da matricole è del 70% mentre gli atenei più richiesti sono stati nel 38% dei casi l’Insubria e nel 26,4% il Politecnico di Milano.