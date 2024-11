Claudia Consonni presenta il suo libro “Invito al desiderio”

Un viaggio, dentro noi stessi, senza partire. Un viaggio unico, intenso, particolare quello che vivranno sabato 30 novembre i partecipanti all’incontro con l’autore promosso dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Varese.

Alle 15, nella sede CVV di via Maspero 20, Claudia Consonni presenterà il suo libro “Invito al desiderio”. Un libro che accompagnerà i partecipanti in un viaggio molto particolare: un viaggio autobiografico, ma al tempo stesso “spiazzante” come la stessa autrice lo ha definito.

Un viaggio, il primo, carico di luce e di sorprese. Un viaggio, il secondo, in penombra, statico ma altrettanto intenso. Un viaggio con percorsi e dinamiche diverse, ma con una stessa meta che via via si svelerà nel corso dell’incontro.

Un percorso che sia vissuto con il senso della vista, sia alla penombra o al buio vedrà nell’immaginazione e nella forza della parola un motore e una compagna preziosa. Perché, malgrado gli stereotipi, tutti amiamo viaggiare anche le persone non vedenti e ipovedenti. Perché tutti, nel viaggio, in modo e con strumenti diversi siamo alla ricerca di qualcosa.

Una presentazione che regalerà anche momenti di confronto, dialogo, musica, canzoni dove gli spettatori non saranno semplici uditori, ma verranno catapultati in un fiume di emozioni.

Claudia Consonni cura la realizzazione di laboratori sensoriali e incontri di sensibilizzazione sulla disabilità visiva nelle scuole. Da diversi anni scrive racconti e articoli pubblicati su riviste. Primo premio al Concorso Nazionale di Lettura Braille 2014, indetto dalla Biblioteca per Ciechi “Regina Margherita” di Monza.