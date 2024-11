“Datemi un bianchetto”, storie di donne in scena al Concordia di Arsago Seprio

Venerdì 22 novembre al Centro Culturale Concordia, ad Arsago Seprio, è in programma un appuntamento in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: Michela Prando, attrice professionista, ci racconterà attraverso il suo spettacolo teatrale “Datemi un bianchetto”, storie di donne su cui riflettere e che hanno cambiato la storia.

Allo spettacolo seguirà un momento di dibattito con la dottoressa Elena Paganini, psicoterapeuta dell’Associazione “E.VA Odv”, centro di ascolto donne e centro antiviolenza di Busto Arsizio.

Ingresso libero e gratuito.