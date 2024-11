Harris o Trump, l’America sceglie: lo spoglio delle elezioni in diretta

Le elezioni presidenziali americane si sono concluse e l’attenzione ora si concentra sullo spoglio dei voti che potrebbe prolungarsi per ore o giorni, a seconda della rapidità del conteggio in ogni Stato. Le modalità del voto negli Stati Uniti includono una complessa combinazione di schede cartacee, voto anticipato e voto per corrispondenza, con le tempistiche del conteggio che variano significativamente da Stato a Stato.

Mentre alcuni, come la Florida, contano rapidamente grazie all’efficiente gestione del voto anticipato, altri Stati potrebbero impiegare più tempo, specialmente quelli in cui il voto per corrispondenza è diffuso e dove le norme richiedono di iniziare il conteggio solo dopo la chiusura dei seggi.

Negli Stati Uniti non vince chi prende più voti in assoluto, il sistema elettorale è basato su un meccanismo di collegi elettorali, con ciascuno stato che assegna un numero specifico di grandi elettori, determinati dalla popolazione. Il presidente viene eletto non attraverso il voto popolare diretto, ma grazie ai 538 grandi elettori: per vincere, un candidato deve ottenerne almeno 270.