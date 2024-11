La lunga notte elettorale: come seguire le elezioni americane in diretta

Le elezioni presidenziali americane sono uno degli eventi politici più seguiti a livello globale, e anche quest’anno l’attesa si concentra sui risultati che arriveranno tra la notte di martedì 5 novembre e (forse) l’alba di mercoledì 6 novembre, ora italiana.

Negli Stati Uniti non vince chi prende più voti in assoluto, il sistema elettorale è basato su un meccanismo di collegi elettorali, con ciascuno stato che assegna un numero specifico di grandi elettori, determinati dalla popolazione. Il presidente viene eletto non attraverso il voto popolare diretto, ma grazie ai 538 grandi elettori: per vincere, un candidato deve ottenerne almeno 270.

Le tempistiche dello spoglio variano a seconda dei fusi orari americani: mentre i primi seggi chiudono intorno alla mezzanotte ora italiana, i risultati finali di stati chiave potrebbero arrivare molto più tardi, rendendo cruciale seguire aggiornamenti costanti per comprendere l’andamento della gara elettorale.

Per seguire i risultati in diretta potete leggere Varesenews, che sarà aggiornato a notte fonda e all’alba, oppure uno dei tanti media nazionali che hanno organizzato una diretta dello spoglio elettorale. Sono moltissimi perché pressoché ogni redazione giornalistica seguirà l’appuntamento elettorale, ma ve ne consigliamo qualcuno in particolare:

Ilpost

Già nelle ultime elezioni IlPost diretto da Luca Sofri si è accreditato come un ottimo giornale da cui seguire le notizie sulle elezioni americane anche e soprattutto per il lavoro del vicedirettore Francesco Costa. Martedì sarà una notte di notizie e di spiegazioni, ma anche una diretta con cui IlPost vi terrà compagnia tutta la notte. Ci saranno Francesco Costa, Matteo Bordone, Laura Loguercio, Alessandra Pellegrini De Luca, Valerio Clari, Luca Misculin ed Eugenio Cau. La diretta comincerà alle 22:30 di martedì 5 novembre sul sito del Post e su YouTube.

Will Media E Chora Media

Anche Will Media E Chora seguiranno con diversi appuntamenti in diretta le elezioni. Trovate tutti gli appuntamenti a questo link.

Corriere della Sera

Il Corriere vi accompagnerà lungo il percorso su tutte le sue piattaforme. Agli aggiornamenti costanti sul nostro sito degli inviati e delle inviate e della redazione man mano che arrivano i primi risultati dalla costa Est fino agli ultimi su quella Ovest, si aggiunge una lunga diretta su Corriere Tv visibile dalla homepage del sito, su YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.

TgLa7, la Maratona Mentana

A mezzanotte, anzi per la precisione alle 00.25, inizierà la Maratona Mentana sulle elezioni americane. Non sappiamo se Enrico Mentana resterà in diretta tutta la notte ma un appuntamento con la maratona è previsto anche alle 6 del mattino di mercoledì.

Rai

Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 saranno i canali protagonisti di una no-stop che comincerà alle 23.40 su Rai 1 con un’edizione speciale di “Porta a porta”, in collaborazione con il Tg1, che si concluderà alle 6.30 quando la programmazione dedicata proseguirà con uno Speciale Tg1 in onda fino alle 9.50, seguito da uno Speciale Tg2 dalle 10 a mezzogiorno, e quindi di nuovo lo Speciale Tg1 dalle 14.00 alle 15.00.

Su Rai 3, invece, saranno tre le edizioni Speciali del Tg3, la prima da mezzanotte del 5 alle 7 del mattino del 6 novembre, la seconda tra le 12.25 e le 12.55 e la terza tra le 14.50 e le 16.30. Ininterrotto, invece, dalla mezzanotte di martedì 5, il flusso informativo di RaiNews24 e RaiNews.it.

Anche RaiRadio 1 e i Gr dedicheranno ampio spazio alle elezioni. Si parte martedì 5 dalle ore 23.05-02.00 con “Speciale tra poco in edicola” condotto da Stefano Mensurati. Dalle ore 2.05 alle 6.00 “Speciale Gr1” condotto da Fabrizio Noli e Valeria Fraschetti. Alle 6. 30 “Speciale Radio Anch’io” condotto da Giorgio Zanchini. E ancora, dalle 16.05 alle 17. 30 “Speciale Gr1” condotto da Massimo Giraldi e Francesca Baronio. Tutti gli altri programmi di Radio 1 dedicheranno particolare attenzione alle elezioni americane.

Rete4

Martedì 5 novembre, su Rete4, andrà in onda Bianca Berlinguer con il consueto “È sempre Cartabianca” che andrà avanti fino alle ore 6.00 del giorno seguente: previsti collegamenti con gli inviati negli USA e grafiche con i dati aggiornati by Associated Press.

Sky

Una lunga maratona per raccontare il voto che deciderà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Dati, analisi e commenti con ospiti e inviati. Su Sky Tg24, a partire dalle 23 e fino alle 6 del mattino.

Euronews

Martedì 5 novembre, a partire dalla mezzanotte ora italiana, Euronews pubblicherà i risultati in diretta, mostrando il conteggio dei voti in tempo reale per Kamala Harris e Donald Trump.

Radio Popolare

Dalle 22.45 del 5 novembre alle 9 del 6 novembre Diretta con Lorenza Ghidini, Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Elisa Graci e Mattia Guastafierro. Gli inviati in Usa Roberto Festa e Davide Mamone, tantə ospiti e in studio l’americanista Cinzia Scarpino

Radio24

Nella giornata del 6 novembre, approfondimenti e analisi in tutti i programmi in palinsesto dedicati al tema: da 24 Mattino a Uno Nessuno 100Milan con le analisi di Andrew Spannaus in diretta. Le reazioni delle Borse e dei mercati in Due di Denari, il voto e i media in Melog, Focus economia interamente dedicato alle elezioni e Nessun luogo è lontano ed Effetto Notte, entrambi arricchiti con appuntamenti speciali e con dirette prolungate.