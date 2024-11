La Via dei Venti torna in Sala Montanari a Varese con il docufilm “Il respiro della Foresta” di Jin Huaqing

Con un mese di ritardo, l’Associazione La Via dei Venti torna in Sala Montanari a Varese con le sue proposte culturali.

Gli incontri hanno iniziato nell’ormai lontano 1994 e hanno permesso a centinaia di spettatori di viaggiare e soprattutto riflettere attraverso racconti ed immagini degli ospiti. Fotografi, reporter, giornalisti, documentaristi, scrittori, viaggiatori, ambientalisti e attivisti là dove il rispetto di elementari diritti civili viene a mancare, si sono alternati per accompagnare il pubblico in un lungo percorso che mira a far comprendere la realtà che ci circonda e i grandi problemi che l’umanità sta affrontando.

Per l’esordio della stazione 2024-2025, sabato 7 dicembre con inizio alle ore 21, presso la Sala Montanari di Varese, l’associazione propone il film documentario “Il respiro della Foresta”, di Jin Huaqing, che tratteggia i particolari dell’annuale ritiro di migliaia di monache Tibetane, svolto in piccole abitazioni in legno, che puntellano il vasto altopiano del Tibet.

Con una delicatezza straordinaria, la telecamera si apposta nel Monastero Yarchen insieme alla donne che, durante i cento giorni più freddi dell’anno, imparano – e in qualche caso provano anche – profonde questioni di vita o di morte, di sofferenza e guarigione, di karma e conseguenze.

Il film di Jin Huaqing è chiaramente un lavoro di inchiesta sulla fede e sulla filosofia, ambientato in un paesaggio ostile.

Jun Huaqing (1980), documentarista indipendente e docente cinese di fama internazionale, ha affrontato temi come l’ambiente, i lavoratori e i giovani.

Premio per il Miglior Documentario al Golden Horse Film Festival (2021) e il premio Speciale della Giuria al Seattle International Film Festival (2022), Il respiro della foresta apre uno spiraglio su un altrove che, pure, appartiene a questa terra, e di questa terra è destinato a subire la violenza.