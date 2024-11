Martedì 19 novembre esce Tata, il nuovo romanzo di Valérie Perrin

Valérie Perrin ha fatto aspettare tre anni i suo fan, ma l’attesa sta per finire perché il 19 novembre anche in tutte le librerie italiane sarà possibile acquistare Tata. Saranno 608 pagine e si annuncia un nuovo successo. In Francia è uscito due mesi fa e i commenti dei lettori sono molto positivi.

“Colette è morta di nuovo. Questa parola non esiste da nessuna parte. Morire di nuovo, non esiste”. Colette era una donna senza storia. Almeno questo è ciò che si credeva fino al giorno in cui sua nipote apprende della sua morte tramite una telefonata della polizia. Perché Colette, la sua unica zia, era già stata sepolta tre anni fa…

Con Tata, romanzo virtuoso in cui si intrecciano destini e trame avvincenti, Valérie Perrin, straordinaria narratrice delle nostre vite, firma il suo grande ritorno.

Valérie Perrin (Remiremont, 19 gennaio 1967) è una scrittrice, fotografa e sceneggiatrice francese.

I suoi romanzi sono tutti e tre usciti per Edizioni e/o. Il grande successo è arrivato con Cambiare l’acqua ai fiori, Edizioni e/o, 10 luglio 2019. Un vero caso editoriale campione di vendite. Due anni dopo è uscito Tre, Edizioni e/o, 28 giugno 2021 e visti i risultati la casa editrice aveva acquistato i diritti del suo primo romanza Il quaderno dell’amore perduto, Casa Editrice Nord, uscito il 13 ottobre 2016.

La Perrin ha vinto numerosi premi letterari tra cui Premi Flaiano 2022: Premio internazionale alla carriera.