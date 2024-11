“No al silenzio, sì alla vita”: la Cri di Gavirate contro la violenza sulle donne

La Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano invita la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si terrà domenica 24 novembre alle ore 10:30 presso via Jean Henry Dunant, 2 a Gavirate (ex piazza Alcide De Gasperi, 2).

L’evento prevede:

Intitolazione della via a Jean Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, come segno di riconoscimento per i valori di solidarietà e impegno.

Installazione della panchina del progetto “No al silenzio, sì alla vita”, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Al termine della cerimonia, i partecipanti saranno invitati a un piccolo rinfresco presso la Sala Mura, in piazza Alcide De Gasperi, 1 a Gavirate.

Un’occasione importante per unirsi e dire con forza “no” alla violenza sulle donne, sostenendo la vita e il rispetto reciproco.