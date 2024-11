Pugni e coltellate a due anziani: arrestato un 45enne in Canton Ticino

Un uomo di 45 anni residente nel Locarnese è stato arrestato dalla Polizia Cantonale del Ticino con accuse molto pesanti, ovvero quelle di tentato omicidio e lesioni gravi oltre a quella di lesioni semplici.

Le manette ai polsi dell’indagato, che è di cittadinanza svizzera, sono scattate domenica 10 novembre grazie all’intervento della Polizia Comunale di Ascona. Gli agenti erano intervenuti per sedare una discussione in un’abitazione di Losone – un comune di oltre 6mila abitanti che si trova alle spalle di Locarno – nel quale il 45enne ha prima sferrato una serie di pugni ai danni di un 76enne e poi ha colpito con un’arma da taglio una donna di 77 anni. Quest’ultima non versa in pericolo di vita ma è stata ricoverata in ospedale a causa delle ferite ricevute.

È stata quindi la Cantonale ad arrestare l’aggressore e a trasferirlo in una struttura giudiziaria visto che è stato ritenuto non idoneo alla carcerazione. Tre, come detto, le ipotesi di reato: tentato omicidio, lesioni gravi, lesioni semplici. L’indagine è affidata alla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi che tra le altre cose dovrà ricostruire le cause della feroce lite di Losone.