Trekking sul monte Chiusarella per l’ultima luna piena del 2024

Gli Amici di Bregazzana organizzano l’evento “Christmas full moon” per la serata di sabato 14 dicembre

L’ultima Luna piena dell’anno 2024. Gli Amici di Bregazzana hanno deciso di andare a vedere e salutare l’ultima luna piena del 2024 con un trekking in vetta al monte Chiusarella.

«Noi l’abbiamo denominata Christmas full moon – spiegano gli organizzatori – visto che è vicina al Santo Natale, mentre i nativi americani chiamavano la luna piena di dicembre “La Luna Fredda o delle Lunghe Notti”. Non sarà certo suggestiva come la luna rossa o come le altre che abbiamo visto ma comunque sarà sempre bello camminare al chiaro di Luna con alcuni tratti di sentiero illuminato dal nostro satellite naturale».

Il ritrovo è alle 19.45 a Bregazzana, partenza per le 20.15.

Si raccomanda:

-scarponcini e bastoni da trekking

abbigliamento invernale e non dimenticate i guanti.

-torcia.

-Siamo all’interno del Parco Campo dei Fiori e i cani devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio.

Per una maggiore vostra sicurezza vi chiediamo di ascoltare i consigli dei vostri accompagnatori.

La partecipazione è di 5 euro e comprende vin brûlé cioccolata o te caldo al rientro.

Parcheggio consigliato in via

Per iscrizioni: https://amicidibregazzana.it/camminate/ . Se ci sono bambini bisogna inserire nome e cognome nell’apposita casellina.