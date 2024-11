Un etto di cocaina e migliaia di euro, 29enne arrestato a Bellinzona

Aveva in casa un etto di cocaina e decine di migliaia di franchi: per questo un 29enne albanese arresato a Claro di Bellinzona è ora accusato non solo di spaccio, ma anche di riciclaggio di denaro.

Il blitz per fermare l’uomo è scattato giovedì 14 novembre, nell’ambito di un’inchiesta antidroga svolta dalla Polizia Cantonale in collaborazione con agenti della Polizia città di Bellinzona, con il coordinamento del Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.

L’uomo arrestato è un 29enne cittadino albanese, formalmente residente in Albania. Procura e Polizia lo sospettano di essere coinvolto in un’importante attività di spaccio di droga a clienti locali.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla Legge federale sugli stupefacenti, di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e di riciclaggio di denaro.

L’arresto e la custodia sono stati confermati dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).