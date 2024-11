Una rissa e un’aggressione nel sabato notte di Varese. Due giovani feriti

Un giovane di 21 anni è finito in ospedale in codice giallo questa notte (sabato) dopo essere rimasto ferito in modo serio nel corso una rissa in piazza XX Settembre, in centro a Varese.

Tre le persone coinvolte nel violento alterco scoppiato poco prima delle cinque del mattino. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con una pattuglia.

Poco prima da segnalare anche un’aggressione in piazza Giovanni XXIII, sempre a Varese, in cui è rimasto ferito un ragazzo di 24 anni, trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto i carabinieri.