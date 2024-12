24 anni, irregolare, bilancino e cellophane: a Como la polizia arresta lo “specialista della coca“

La polizia di Stato nel pomeriggio di venerdì ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne del Marocco, pluripregiudicato per reati della stessa materia, irregolare sul territorio e senza una dimora dichiarata.

Nella giornata di ieri, come disposto dal questore di Como Marco Calì, la Squadra Mobile ha organizzato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in zone boschive, il dispositivo della Polizia di Stato è stato dislocato tra i comuni di Villa Guardia, Montano Lucino, e Colverde, tutti paesi nin provincia di Como, coprendo tutte le zone boschive possibili.

Gli agenti nel corso del servizio hanno monitorato ed acquisito elementi inequivocabili dello smercio della droga, acquisendo più riscontri oggettivi che hanno poi permesso loro in una zona boschiva del comune di Villa Guardia di individuare un bivacco e sorprendere il 24enne marocchino intento a confezionare droga.

L’intervento è stato operato cinturando a dovere tutta la zona e nonostante la fuga tra gli alberi, l’uomo è stato raggiunto e bloccato. Dall’ispezione sulla sua persona e del bivacco, il 24enne è stato trovato in possesso di 25 grammi e mezzo di cocaina, 2500 € in contanti e tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Portato in Questura l’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e su indicazioni del Pubblico Ministero, nel frattempo informato delle attività svolte, associato presso la casa Circondariale di Como. Anche questo intervento rientra nel solco delle attività “itineranti” di contrasto allo spaccio nei boschi che ha già visto gli uomini della Squadra Mobile intervenire con efficacia in altre aree negli ultimi mesi tra cui: Albavilla, Cantù, Guanzate, Asso, Montano Lucino Bregnano, Monguzzo e Cermenate.