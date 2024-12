A Francesco d’Aulisa la benemerenza al merito scacchistico

Nella giornata del 7 dicembre a Torino il Vicepresidente della Società Scacchistica “Città di Varese”, Francesco D’Aulisa, è stato premiato dalla Federazione Scacchistica Italiana con la Benemerenza al merito in qualità di Dirigente.

Francesco D’Aulisa sin dal 2001, quando si iscrisse al Circolo varesino come giocatore di prima categoria nazionale, si è distinto per il suo entusiasmo e le sue idee creative e organizzative nella promozione del gioco degli scacchi.

Nel 2004 fu nominato Vicepresidente e da allora, in collaborazione con la Presidente Maria Rosa Centofante, ha organizzato innumerevoli tornei in tutto il territorio di Varese e Provincia con cadenze e formule di gioco varie: tornei Lampo, Semilampo, Open Standard, Maratone, Simultanee, Campionati Provinciali, 20 edizioni del Festival Weekend Città di Varese, Corsi di scacchi, Tornei giovanili per le scuole Elementari, Medie e Superiori di Varese e Provincia. Tra l’altro ha ideato i Tornei “Scacchi al Sole” con formula Grand Prix ( tre tornei semilampo da svolgere in località diverse e in 3 sabati consecutivi) e la

“Gran Combinata” di scacchi.

Con l’avvento del sig. D’Aulisa il Circolo varesino ha aumentato gli iscritti (oggi ci sono 55 soci) ed ha registrato successi come la promozione alla Serie Master nel Campionato Italiano a Squadre 2019 e la fresca vittoria del Campionato Regionale Semilampo a Squadre svoltasi il 22 settembre a San Giorgio su Legnano. Nel quadriennio olimpico 2005- 2008 ha ricoperto la carica di Vicepresidente anche nel Comitato Regionale Lombardo.

D’Aulisa ha contribuito a divulgare il gioco degli scacchi in molte località, soprattutto nelle piazze dei centri storici, nelle ville, nei giardini di Varese e Provincia: tra gli altri eventi organizzati da lui ci sono anche famose le partite viventi di scacchi in costume d’epoca svolte in collaborazione con la Pro Loco Castiglione Olona nel 2007, nel 2010 e nel 2015.