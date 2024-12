Al Terminal 1 di Malpensa l’augurio natalizio di SEA in musica con il coro gospel

SEA, Aeroporti di Milano, ha voluto rinnovare anche quest’anno l’appuntamento col coro gospel “Free Gospel Band” che si è esibito questa mattina. Il tradizionale concerto si è tenuto nel Salone check-in del Terminal 1.

La luminosa stella di Natale sulla sfondo e la voce magica dell’ensemble vocale hanno creato una calda e gioiosa atmosfera di festa che ha incantato tutti i passeggeri e gli operatori presenti. Il coro ha interpretato i brani natalizi più famosi: da “Jingle Bell Rock” a “All I want for Christmas is you”, da “Oh Happy Days” a “Alleluia”.

Un’ora di festa per augurare a tutti Buon Natale