Una speciale apericena con giochi e quiz per stimolare il cervello, in coppie o da soli

La Galleria Boragno in collaborazione con BA Language Link ospiterà la “Quiz Night”, una speciale apericena con giochi e quiz per stimolare il cervello! Si potrà partecipare in coppia o in squadre da 4 persone.

Per iscriversi basta compilare il form a questo link.