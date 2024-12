Arriva il codice Ateco per gli influencer

A partire dal 1 gennaio 2025, entrerà in vigore un nuovo codice ATECO (73.11.03) dedicato agli influencer, professionisti della creator economy che operano principalmente sui social media. Questa nuova classificazione, sviluppata in colla borazione tra Istat, Eurostat e l’Associazione Italiana Content & Digital Creators del MIMIT, consentirà di distinguere chiaramente gli influencer professionisti da chi svolge questa attività a livello amatoriale.

Il codice ATECO rappresenta un passo importante per la regolamentazione fiscale e previdenziale di un settore in forte crescita. Grazie a questa definizione ufficiale, gli influencer potranno beneficiare di un inquadramento chiaro, che faciliterà la gestione degli obblighi fiscali e contributivi. Inoltre, questa novità contribuirà a una maggiore trasparenza per le aziende e i brand che collaborano con loro.

Il nuovo codice ATECO è il risultato di una collaborazione con Assoinfluencer, Confcommercio Professioni e altre realtà del settore, e risponde alla crescente necessità di una regolamentazione per una professione sempre più centrale nell’economia digitale.