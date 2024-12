Ensemble Amadeus. le “Donne di Puccini” e “The Sound of Christmas” fanno il tutto esaurito a Rescaldina e Legnano

Il weekend appena trascorso ha visto due eventi di rilievo culturale organizzati da Ensemble Amadeus, che hanno riscosso un notevole successo, coinvolgendo un grande pubblico del territorio.

Venerdì 29 novembre, la Sala Verdi dell’Accademia Amadeus a Rescaldina ha ospitato la conferenza “Le Donne

di Puccini”. L’evento, guidato dal musicologo Giuseppe Nazari, ha esplorato le figure femminili nelle opere del

celebre compositore Giacomo Puccini. Nazari ha sapientemente illustrato, con l’ausilio di filmati tratti da

rappresentazioni storiche delle opere pucciniane, come il grande compositore abbia ritratto le sue

protagoniste, evidenziando la complessità e la profondità dei loro caratteri oltre a come costoro abbiano in

qualche modo rappresentato dei momenti importanti nella vita di Puccini stesso.

La serata è stata ulteriormente arricchita dalle esibizioni del soprano Rossella Redoglia accompagnata al

pianoforte dal pianista Enrico Raimondi. I due artisti hanno eseguito brani tratti dalle opere di Puccini, offrendo

al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente. Il direttore artistico di Amadeus, Marco Raimondi, è

intervenuto per accogliere il pubblico e sottolineare l’importanza di tali eventi nel promuovere la conoscenza e

l’apprezzamento della musica classica.

Domenica 1 dicembre, la Chiesa S. Giovanni di Legnano ha risuonato delle melodie natalizie durante il concerto “The Sound of Christmas”. Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretti dal maestro Marco

Raimondi, hanno eseguito un repertorio di musiche natalizie che ha letteralmente incantato il pubblico

presente.

Tra gli ospiti d’onore e organizzatori dell’evento, il vicesindaco del Comune di Legnano, Anna Pavan, e

l’assessore alla Cultura, Guido Bragato che hanno espresso il loro apprezzamento per l’esecuzione e per il

contributo culturale di Ensemble Amadeus alla comunità. Le loro parole hanno sottolineato l’importanza di

sostenere iniziative culturali che arricchiscono il tessuto sociale e promuovono la coesione comunitaria. Tra i

brani eseguiti anche trascrizioni inedite di famosi brani della tradizione natalizie per coro e orchestra tra cui

hanno brillato Carol of the Bells della tradizione ucraina e We wish you a Merry Christmas con anche la

presenza di una cornamusa.

Questi eventi rappresentano solo una parte della ricca programmazione della XV° stagione Itinerari Musicali di

Ensemble Amadeus nel periodo Natalizio. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre 2024,

alle ore 21, con il Concerto dell’Immacolata – La Musica di Dio, che si terrà presso la Chiesa S. Maria Nascente

a Nizzolina di Marnate. I prossimi concerti di Natale durante il mese di dicembre sono invece in programma il

13 ad Arluno 19 a Busto Arsizio, il 21 a Tradate ed il 22 a Rescaldina.

Per ulteriori informazioni sulle attività culturali svolte da Ensemble Amadeus sul territorio e per prenotazioni

per i concerti, è possibile consultare il sito www.ensembleamadeus.org.