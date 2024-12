Il riuso creativo torna al Cinema Vittoria di Varese

Dal 13 al 24 dicembre l’associazione “Lavori in corso” organizza un’esposizione di oggetti di artigianato, design e arte intitolata “Amarcord”. Venerdì 20 le letture di Betty Colombo

Dopo l’esperimento dello scorso anno, il riuso creativo torna a occupare un luogo storico della città di Varese, il cinema “Vittoria” (o meglio: il “Gran Cinema Vittoria” come era chiamato un tempo) di via Giovanni Bagaini.

Nel periodo natalizio l’atrio d’ingresso del cinema verrà aperto al pubblico per ospitare una mostra con una selezione di oggetti di artigianato, design e arte realizzati dai soci dell’associazione “Lavori in corso” che ha sede nel quartiere di Sant’Ambrogio e che solitamente espone nello spazio “Kyklos”

E proprio dal mondo del cinema è tratto il titolo dell’evento, che si chiamerà “Amarcord”. Un richiamo al tema della memoria per promuovere e diffondere una maggiore sensibilità rispetto temi legati al cosiddetto upcycling: il riuso creativo, la riduzione dei rifiuti e l’economia circolare. Continua così l’impegno degli organizzatori per far conoscere un luogo storico della città, ormai dismesso da molti anni, e favorire possibili scenari futuri di riqualificazione.

All’interno di questa iniziativa è stato anche ricavato uno spazio particolare: venerdì 20 dicembre alle 18, Betty Colombo porterà in scena una serie di letture intitolate “Caro Vittoria ti scrivo”. L’attrice reinterpreterà i ricordi dei molti varesini che, nel corso di quest’anno, hanno voluto lasciare una loro personale testimonianza su quanto vissuto durante la lunga attività del cinema.

“Amarcord” si potrà visitare a partire da venerdì 13 dicembre sino alla vigilia di Natale, martedì 24, tra le 9,30 e le 12,30 e tra le 15,30 alle 19,30. L’unica eccezione è lunedì mattina quando la mostra resterà chiusa.