Karakorum teatro diventa impresa e pubblica il suo primo bilancio sociale

Karakorum teatro a dieci anni dalla sua nascita diventa una impresa e presenta il suo primo bilancio sociale.

Il documento, frutto di un processo partecipativo e multidisciplinare, segna un traguardo significativo nel percorso di crescita e innovazione dell’organizzazione, che nel 2023 è diventata una società a responsabilità limitata (SRL). Questo passaggio ha permesso a Karakorum di adottare una struttura giuridica più flessibile e sostenibile, mantenendo la continuità delle sue attività.

«Il 2023 è il nostro primo anno da Impresa Sociale – ha spiegato il presidente di Karakorum srl, Stefano Beghi – La trasformazione della forma giuridica da Associazione a Società ha rappresentato per noi il punto di arrivo di un percorso avvincente di crescita, sperimentazione e consolidamento. Quello che abbiamo presentato è il nostro primo bilancio sociale, frutto di un appassionato percorso collettivo fatto di dati, immaginari, discussioni e creatività». La compagine sociale della nuova società è formata da 6 socie e 4 soci, ognuno dei quali è proprietario del 10% del capitale sociale: ed ha nominato, con elezione, un Consiglio di amministrazione composto da 5 soci e un Presidente con funzione di rappresentanza legale.

I NUMERI DI KARAKORUM

Tra i numeri principali evidenziati dal bilancio, spiccano i 120 eventi realizzati, di cui oltre la metà, più precisamente 67, gratuiti. 5.462 sono le persone raggiunte attraverso spettacoli, laboratori e iniziative culturali. Dieci sono gli spazi valorizzati con performance artistiche site-specific, mentre si registrano collaborazioni attive con 57 scuole e 69 organizzazioni per processi di co-creazione e sostenibilità.

Spazio YAK, frutto della riqualificazione della cosiddetta “piramide” di piazza De Salvo nel 2017 e unico teatro nel periferico quartiere delle Bustecche di Varese, si conferma il cuore pulsante delle attività di Karakorum: Con una capienza di 99 posti, questo spazio ha ospitato 12 spettacoli e 24 repliche nell’ultima stagione teatrale, coinvolgendo 1.260 spettatori.

Nel 2023, la compagnia ha generato ricavi per quasi 300.000 euro, suddivisi tra contributi pubblici (32,82%), privati (13,17%) e attività proprie (52,37%) con una significativa crescita rispetto agli anni precedenti. L’età media del team è di 36 anni.

Nel bilancio sociale la compagnia teatrale evidenzia anche le linee strategiche future per la sua società: come creare un sistema più strutturato di raccolta e analisi dei dati, rafforzare la governance per garantire trasparenza e sostenibilità, ma soprattutto, come ormai fa da dieci anni “Continuare a valorizzare il ruolo dell’arte come strumento di trasformazione sociale”.

PROGETTI E SPETTACOLI PER UN FUTURO CREATIVO E SOSTENIBILE

Karakorum nel suo bilancio sociale fa una scelta di sostenibilità, impegnandosi a misurare e migliorare il proprio impatto, ispirandosi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

E lo fa anche con l’aiuto di alcuni importanti progetti e sistemi di rete: il 2023, in particolare, è stato l’anno di avvio del progetto Palimpsest, finanziato da Horizon Europe e coordinato dal Politecnico di Milano. Il progetto, che terminerà nella primavera del 2026, vede la partecipazione di 23 partner con base in 8 diversi Paesi europei.

Ha come punto focale il network di realtà anche il progetto Borderlands, è un network informale di organizzazioni artistico-culturali, localizzate e operanti in aree di frontiera, con l’obiettivo comune di fare della pratica artistica un osservatorio vivo e un laboratorio che permetta di toccare con mano le trasformazioni del mondo contemporaneo, consapevoli che le aree di frontiera non sono periferie, ma devono anzi farsi centri propulsivi di sviluppo, cambiamento e costruzione di un’Europa interculturale.

Il progetto di Officina Carbonara produce invece contenuti performativi, multimediali e letterari destinati al mercato culturale nazionale e internazionale. Mette in gioco le proprie competenze creative per offrire ai pubblici strumenti critici utili a leggere il presente e a costruire un futuro più sostenibile. È un laboratorio in cui le pratiche teatrali tradizionali si contaminano con quelle del lavoro sociale, della ricerca e della rigenerazione urbana, promuovendo il bello come elemento indispensabile per una società più equa.

Infine, tra i progetti messi in campo negli ultimi mesi c’è quello, molto concreto, di Bluesheep: uno spazio privato nel cuore di Varese posto nel seminterrato di un palazzo residenziale e inaugurato nel marzo 2024, che si pone come centro di produzione di contenuti artistici digitali. Lo studio sarà a disposizione di enti e organizzazioni, pubbliche e private, per la produzione di contenuti creativi in grado di promuovere, divulgare e creare nuovi scenari di sviluppo sostenibile.