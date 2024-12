L’intelligenza artificiale potenzia anche il settore legale: arriva TeamSystem Legal AI

TeamSystem, leader italiano nel settore delle soluzioni digitali, entra nel mondo dell’intelligenza artificiale lanciando TeamSystem Legal AI , una suite progettata per rivoluzionare il lavoro di studi legali, aziende e pubbliche amministrazioni.

Grazie a un investimento strategico di 250 milioni di euro sull’intelligenza artificiale, la tech company intende migliorare l’efficienza e la produttività del settore legale, tradizionalmente meno incline all’adozione di tecnologie innovative.

Il servizio si propone come un vero “esoscheletro” tecnologico per i professionisti, potenziandone le capacità senza sostituirle. Secondo Cristiano Zanetti, General Manager della BU Market Specific di TeamSystem , “l’Intelligenza artificiale non è qui per sostituirci ma per amplificare il nostro potenziale. Possiamo trasformare questa rivoluzione in un’opportunità straordinaria per innovare e crescere”.

La suite, infatti, consente di automatizzare i compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto, offrendo ai professionisti la possibilità di dedicarsi a operazioni strategiche come l’analisi dei casi o la consulenza ai clienti. Questo è possibile grazie ad alcune funzionalità come:

Analisi e gestione documentale , per ricercare e confrontare dati tra grandi quantità di documenti

, per ricercare e confrontare dati tra grandi quantità di documenti Automazione di task ripetitivi , per creare anagrafiche e aggiornare calendari

, per creare anagrafiche e aggiornare calendari Rielaborazione di atti legali, basandosi su modelli preesistenti per garantire velocità e precisione

Un altro elemento di forza di TeamSystem Legal AI è la sicurezza: i dati vengono ospitati su server localizzati nell’Unione Europea, garantendo conformità alle normative sulla privacy e offrendo protezione ai clienti contro possibili rischi di violazione.

Ma l’impegno di TeamSystem non si ferma qui. Entro il 2025, la piattaforma sarà arricchita da nuove funzionalità avanzate, come la generazione automatica di contratti e atti standard, spingendo ancora oltre i confini dell’innovazione.

“Siamo orgogliosi di integrare l’AI col nostro ecosistema tecnologico, dai gestionali ai servizi cloud, fino alla firma digitale e alla gestione dei pagamenti”, conclude Zanetti.