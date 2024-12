Normativa sui falò nelle rievocazioni storiche, il plauso di Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo la nota da parte degli amministratori di Fratelli d’Italia di Varese, Busto Arsizio e Gallarate che si uniscono alle dichiarazioni dell’assessore Regionale alla cultura Francesca Caruso in merito alla presa d’atto della giunta lombarda sulla normativa riguardante la sicurezza dei falò nelle rievocazioni storiche

Gli amministratori di Fratelli d’Italia di Varese, Busto Arsizio e Gallarate si uniscono alle dichiarazioni dell’assessore Regionale alla cultura Francesca Caruso in merito alla presa d’atto della giunta lombarda sulla normativa riguardante la sicurezza dei falò nelle rievocazioni storiche

Finalmente con l’intervento dell’Assessore Caruso, applicando le regole di salvaguardia nell’interesse e tutela di tradizioni storiche e popolare come i Falo’ di Sant’Antonio anche in Regione Lombardia e quindi a Varese si e’ sciolto ogni dubbio con l’applicazione della deroga al codice ambientale. Il rito Varesino può e deve continuare ad essere un segnale ed un augurio per i nostri giovani, il fuoco ardente non e’ un fuoco fine a se stesso e’ un riferimento storico e un valore umano che insieme fanno l’identita’ degli italiani. Salvatore Giordano

capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale di Varese.

“Accogliamo con positività la comunicazione dell’Assessore regionale alla cultura Francesca Caruso in relazione alle disposizioni che riguardano le rievocazioni storiche. Non si tratta solo di un tecnicismo o di un mero atto burocratico ma quello che si evince è una attenzione particolare a tutto ciò che riguarda la nostra storia e la nostra cultura. In un momento in cui le tradizioni locali vacillano a discapito di festività esterofile più ” commerciali”, l’attenzione rivolta ad eventi come la Gioeubia ci fanno ben sperare e capire quanto sia alta la volontà di preservarle”. Marco Colombo presidente del Consiglio Comunale di Gallarate e Consigliere Provinciale.

La recente normativa nazionale che regolamenta i ‘fuochi storici’, accolta con entusiasmo dall’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, rappresenta un importante passo avanti nella tutela e valorizzazione delle tradizioni popolari italiane.

Un riconoscimento al valore storico e comunitario

La normativa approvata lo scorso 1° novembre 2024 sottolinea come l’accensione dei falò durante eventi tradizionali non possa essere equiparata a un’attività potenzialmente dannosa per l’ambiente, bensì debba essere interpretata come una manifestazione del patrimonio culturale immateriale da preservare e valorizzare.

Una regolamentazione chiara e sicura

Siamo altresì favorevoli all’impegno richiesto alle autorità locali nel monitorare il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.

Questa norma non solo protegge le tradizioni popolari, ma promuove anche il dialogo tra passato e presente, stimolando la partecipazione collettiva e rafforzando il senso di comunità. Claudia Cozzi Consigliere Comunale Busto Arsizio