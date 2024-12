A Sesto Calende l’alcol test fa saltare quattro patenti

Lampeggianti nella notte, alcol e droga test a disposizione delle pattuglie e una lunga serie di controlli. L’operazione “Smart” inserita in un programma di Regione Lombardia è andata in scena sabato 7 dicembre scorso (tra le 21 e le 3 di domenica mattina) anche a Sesto Calende.

Il comando della Polizia Locale diretto dalla dottoressa Monica Mastriani ha messo in campo cinque operatori con lo scopo di controllare capillarmente il territorio. Tra le aree coinvolte il centro storico, la stazione ferroviaria e soprattutto le principali arterie viabilistiche cittadine.

Il bilancio è di oltre 110 persone controllate e di 86 veicoli; 44 i test per rilevare l’eventuale stato di ebrezza o dell’uso di sostanze psicotrope. Quattro le persone che sono risultate positive all’alcol test, per le quali è stato disposto il ritiro della patente.

Il caso più eclatante ha riguardato una giovane donna che ha fatto registrare un quantitativo di alcol superiore di circa tre volte il consentito: in questo caso è scattata anche la confisca dell’autovettura a lei intestata, come previsto dal codice della strada. Un regolamento che, a partire dal 14 dicembre, vedrà l’entrata in vigore delle recenti modifiche approvate in parlamento che inaspriscono diverse sanzioni.