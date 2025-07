Cali di tensione a Sesto Calende, il sindaco scrive a Enel

Da settimane cali di tensione elettrica interessano diversi quartieri di Sesto Calende.

Proprio come avvenuto a fine giugno nella vicina Golasecca, con una lettera da parte del sindaco Claudio Ventimiglia, anche la prima cittadina sestese Elisabetta Giordani ha scritto a Enel per «un intervento urgente e risolutivo».

Nella comunicazione ufficiale, indirizzata lo scorso primo luglio all’area territoriale competente, il Comune sottolinea che i disservizi che stanno colpendo cittadini e attività economiche, «creano ripercussioni anche sul piano della sicurezza domestica e professionale».

«L’Amministrazione Comunale ha richiesto un intervento urgente e risolutivo, chiedendo a Enel di fornire chiarimenti sulle cause del problema e di attivarsi con tempestività per la messa in sicurezza della rete elettrica locale. L’Amministrazione resta a disposizione per un confronto tecnico con i referenti di Enel» commenta la giunta comunale, che, nel frattempo, continuerà a monitorare l’evoluzione del caso, raccogliendo segnalazioni e sollecitando risposte «a tutela dei residenti e della qualità dei servizi pubblici sul territorio».