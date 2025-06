Black out continui a Golasecca, il sindaco scrive ad Enel

Troppi condizionatori accesi, forse. O forse un qualche limite tecnico.

Fatto sta che a Golasecca, paesino in mezzo ai boschi del Parco del Ticino, continua a saltare la corrente elettrica. Al punto che anche il sindaco – subissato dalle lamentele – scrive a Enel per chiedere un intervento.

«Con i condizionatori accesi “saltano” alcune centraline di distribuzione» dice il rpimo cittadino Claudio Ventimiglia. «Salta spesso quella dell’area verso via Marconi, salta anche quella della zona del Comune. Enel assicura il ripristino in tempi brevi, ma è comunque un disagio».

Le lamentele dei cittadini sono continue, ma lo stesso sindaco ha la misura del disagio, perché «quando salta la corrente partono gli allarmi del Comune, chiama la vigilanza, saltano i server». Senza contare, come sottolineato nella comunicazione ad Enel, che «molti cittadini lamentano tale disservizio addebitando al Comune le responsabilità».

Il sindaco dice che «capita quasi ogni notte» e nella missiva ad Enel dice che succede «da alcune settimane».

A Enel viene chiesto di «verificare al più presto, in quanto si pensava fosse un problema temporaneo ma pare non lo sia in quanto si ripete da parecchio tempo».