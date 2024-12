Riapre lo shop natalizio di Amaro Rubino: doppio appuntamento in centro Varese

Ritorna e si fa in due il temporary shop di Amaro Rubino al Premiato Biscottificio di Varese, per un regalo diverso, artigianale e sostenibile da mettere sotto l’albero: al weekend dell’Immacolata (8/9 dicembre) infatti si aggiunge quest’anno quello di sabato 14 e domenica 15 dicembre; quest’ultimo in una veste speciale, perché lo spazio verrà condiviso con altri due produttori locali, MIA Kombucha e Apicoltura Frattini.

Galleria fotografica A Natale regala Amaro Rubino 4 di 9

“Con le altre due realtà amiche condividiamo i valori che ci muovono ogni giorno – afferma il produttore Matteo Rubino – oltre a confrontarci spesso su diverse questioni e sfide; in particolare poi con Diego l’apicoltore, c’è una collaborazione consolidata, dal momento che il miele contenuto all’interno delle due tipologie di Amaro (il Millefiori del Monte Martica e l’Acacia Dop) è proprio il suo”.

Tutte i prodotti, incluse le novità di quest’anno, verranno proposte al Rubino Christmas Market, ospitato dal Premiato Biscottificio (nella più bella corte nel centro storico in Via San Martino a Varese), il suggestivo spazio dedicato a eventi, mostre e creatività, che fu realmente sede di un antico Biscottificio varesino, un piccolo tesoro nascosto da visitare.

Sabato 7 dalle 18 inoltre La Vineria Porta San Martino (adiacente al Premiato Biscottificio) proporrà degli aperitivi, naturalmente a base di Rubino “classico” e Lunatico, tra cui il “Rubin Brulé”, una classica calda bevanda invernale rivisitata, insieme al Varese Mule, un cocktail made in Varese, a base di Amaro Rubino, Mia Kombucha al limone e Gin Campo dei Fiori.

Tutti i prodotti del temporary shop e dello store on line

Ecco una panoramica delle proposte inedite e non di casa Rubino, che saranno presenti allo store, oltrechè sullo shop on line del sito ufficiale:

Insieme ad Amaro Rubino Bio e Lunatico, presenti anche nella particolarissime edizioni con astuccio regalo esagonale, si segnala quest’anno il Panettone in Vasocottura (in collaborazione con Pasticceria Colombo) con glassa di cioccolato e Amaro Rubino, a 16.50 euro.

Altra accessibile e originale novità di quest’anno è la mini bag “Qual è il tuo spirito?” (29 euro) che contiene una bottiglia di Rubino e una di Lunatico da 20 cl.

Anche per il 2024 vengono proposti i due box regalo: la MIXO BOX , per gli amanti dei cocktail home made (con bottiglia da 70 cl, due bicchieri, tonica e ginger beer, con un flyer che riporta i consigli per semplici drink, il tutto a 52 euro); ad essa si affianca l’ originale e golosa CIOCO BOX (58€) che sostituisce alle bibite una confezione di Cioccorubini, 8 praline di cioccolato fondente con un delizioso cuore da scoprire.

Il 14 eil 15 dicembre si aggiungeranno le bevande di Mia Kombucha nelle loro diverse aromatizzazioni (lampone, luppolo, mango, zenzero e altre ancora) e il miele con le confezioni regalo di Apicoltura Frattini.

AGENDA – sabato 7 e domenica 8 dicembre

– sabato 14 e domenica 15 dicembre Amaro Rubino Christmas Market c/o Premiato Biscottificio

Via San Martino della Battaglia 6/b, Varese

Orari di apertura:

dalle 10 alle 19.00 (ORARIO CONTINUATO)

CONTATTI

Rubino Spiriti

www.amarorubino.it

@: cincin@amarorubino.it

T: +39 3332097881

Leggi anche: