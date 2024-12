Rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Anso-Fisc

Federazione nazionale della Stampa italiana, Anso – Associazione Nazionale della Stampa Online e Fisc – Federazione Italiana Settimanali Cattolici, hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di natura giornalistica, che avrà validità e durata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Queste le principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale:

è stato raggiunto l’accordo per un aumento retributivo, in cifra fissa, che a regime sarà di 100 euro lordi al mese (per 13 mensilità). La prima tranche di 50 euro entrerà in vigore a gennaio 2025, mentre la seconda tranche – di pari importo – decorerà dal mese di gennaio 2026;

sono stati rivisti gli aumenti periodici di anzianità: gli scatti biennali salgono da sette a otto. L’ottavo scatto verrà riconosciuto dal mese di gennaio 2027:

sono aumentati, da due a quattro l’anno, anche i giorni di permesso retribuito per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti. Così come sono aumentati da dieci a dodici i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.

Confermata, inoltre, l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali col mantenimento delle coperture che i giornalisti avevano sino al 31 dicembre 2023, derivante della precedente disciplina Inpgi. Infine, è stata rinnovata e migliorata anche la Convenzione con Casagit per il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’, dedicata al Contratto Fnsi-Anso-Fisc. Il piano è stato aggiornato (a contribuzione invariata per giornalisti e aziende) con un miglioramento delle prestazioni erogate in favore dei colleghi.

“Anso esprime soddisfazione per il rinnovo del contratto perché questo passo rappresenta un’occasione importante per i tanti progetti editoriali delle testate digitali, soprattutto quelle locali e iperlocali. Un’attenzione ai giornalisti e alle diverse figure professionali che si esplicita in termini economici, di maggiori opportunità di formazione e di miglioramento delle condizioni di assistenza sanitaria. È una risposta virtuosa per tutto l’ecosistema dell’informazione prestando altresì attenzione alla sostenibilità delle imprese”, dichiara Marco Giovannelli, presidente Anso.

“Con il rinnovo del contratto Anso-Fisc, la Federazione nazionale della Stampa dà una risposta ai giornalisti di un settore con aziende molto piccole portando comunque aumenti retributivi e maggiori tutele ai colleghi contrattualizzati. La speranza della Fnsi è che questo contratto possa diffondersi maggiormente. Dal canto suo, il sindacato è disponibile a promuovere il contratto assieme alle Associazioni regionali di Stampa con momenti di approfondimento da organizzare nei territori”, afferma Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi.

“Come Fisc sottolineiamo che l’accordo trovato per il rinnovo del contratto si colloca sul solco di una equa retribuzione come indicato anche dalla Dottrina sociale della Chiesa con una attenzione ai giornalisti e alle figure professionali che operano nelle piccole e micro imprese. Sono importanti anche il miglioramento della copertura sanitaria e un maggior investimento nella formazione. Con l’attenzione alla sostenibilità economica dei piccoli editori. Un equilibrio che può rappresentare un modello a cui ispirarsi”, osserva Chiara Genisio, vicepresidente vicario della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici.