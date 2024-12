Sold out per i concerti natalizi del coro sinfonico e l’orchestra dell’Accademia Amadeus

Le festività natalizie si sono accese di magia e musica grazie agli imperdibili Concerti di Natale organizzati da Ensemble Amadeus. Quattro appuntamenti, tra il 13 e il 22 dicembre, hanno toccato diversi luoghi a coprire il territorio dell’altomilanese: Venerdì 13 dicembre presso la Chiesa Ss. Pietro e Paolo di Arluno, Giovedì 19 dicembre all’Auditorium dell’Istituto Tecnico Economico Enrico TOSI di Busto Arsizio, Sabato 21 dicembre nella Chiesa S. Stefano di Tradate e Domenica 22 dicembre nella Chiesa S. Maria Assunta di Rescaldina.

I concerti hanno visto protagonisti il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi nell’esecuzione degli arrangiamenti di Enrico Raimondi. Accanto a loro alcuni ospiti tra cui le cornamuse di Stefano Quaglia e diverse sorprese nel corso dei concerti che hanno reso gli eventi ancora più suggestivi e hanno regalato emozioni intense per la qualità espressa. Il programma ha attraversato le tradizioni natalizie di tutto il mondo, spaziando da classici come Stille Nacht e Tu scendi dalle stelle a pezzi dal sapore internazionale come Cantique de Noël e We wish you a Merry Christmas. Non sono mancati momenti dedicati alla pace, con l’esecuzione di Schedrick Schedrick per augurare serenità all’Ucraina sconvolta dalla guerra, e brani tratti da celebri colonne sonore natalizie come Home Alone e Polar Express.

“Siamo davvero soddisfatti,” ha commentato il maestro Marco Raimondi. “Ovunque abbiamo visto un pubblico entusiasta che ha riempito tutti i posti disponibili. Questo successo è per noi il regalo di Natale più bello.”Raimondi ha anche sottolineato le prospettive entusiasmanti per il 2025, ringraziando il pubblico per l’affetto dimostrato. Anche gli organizzatori in coro hanno espresso grande soddisfazione per la qualità musicale e l’entusiasmo dei partecipanti. Tra loro, Carla Maria Ceriotti, presidente del Circolo Ricreativo Culturale della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate; Vanna Bolla, presidente dell’Associazione Noi del Tosi; e rappresentanti istituzionali come Franco Accordino, Vicesindaco di Tradate, e i parroci Don Giacinto Tunesi, Don Fabio Turba e Don Renato Mariani.Gli eventi rientravano nella XV° stagione Itinerari Musicali di Ensemble Amadeus, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cariplo, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e della Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Terminati i concerti natalizi Amadeus invita il pubblico al tradizionale Concerto dell’Epifania, che si terrà Domenica 5 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Il concerto è di quelli da non perdere dato che il programma includerà estratti da opere immortali come Carmen di Georges Bizet, in occasione del 150° anniversario della sua scomparsa nel 2025, e Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Ospiti speciali della serata saranno due talentuosi giovani cantanti: il mezzosoprano coreano Jae Hee Kim e il baritono uzbeko Lashkin Askàr. Per scoprire di più sulle attività culturali dell’Accademia Amadeus e prenotare iconcerti, è possibile visitare il sito ufficiale: www.ensembleamadeus.org. La magia della musica continua, illuminando il territorio con passione e bellezza.