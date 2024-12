Tutto pronto per i Campionati nazionali di pattinaggio di figura a Varese

Il percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 fa tappa a Varese dal 19 al 21 dicembre con i Campionati di pattinaggio di Figura alla Acinque Ice Arena.

Sono 51 gli atleti in gara per la competizione – che fa parte del Progetto winter game di avvicinamento alle prossime olimpiadi invernali – presentato dal manager del Palaghiaccio di Varese Matteo Cesarini e dal sindaco Davide Galimberti a Palazzo Estense.

«Ringrazio la Varese ghiaccio che gestisce il Palaghiaccio e la Federazione italiana Ghiaccio per aver organizzato questo evento a Varese – ha detto il Sindaco – La città ha investito molto sul Palaghiaccio, prima ancora che si aprisse l’orizzonte delle Olimpiadi a Milano per rispondere al grande interesse dei varesini per gli sport su ghiaccio. Nel 2025 ospiteremo le finali della coppa Italia di hockey e ci piacerebbe continuare così ma i forti tagli agli enti locali rischiano di compromettere la capacità di Varese di proporre grandi eventi sportivi. Anche per questo auspico da subito una controtendenza sui tagli agli enti locali»

«Purtroppo i forti tagli agli enti locali costituiscono una preoccupazione oggettiva – ha aggiunto Stefano Malerba – Fin ora è stato bello fare l’assessore allo sport a Varese per le antissime iniziative di rilievo e per la grande ricchezza della città in termini di associazioni sportive. Il Comune fa la sua parte mettendo a loro disposizione impianti sportivi. L’auspicio è poter continuare su questa strada».

Entusiasta per i Campionati nazionali di pattinaggio di figura a Varese anche il direttore tecnico del settore figura della Federazione Italiana Ghiaccio Paolo Pizzocari: «Siamo in un momento di grande crescita, con tanti giovani atleti che ci stanno regalando grandi soddisfazioni in termini di medaglie e ottimi piazzamenti, tanto che siamo la prima nazionale europea ad essere qualificata per le Olimpiadi – ha detto – Lo sport è salute generale, è condivisione e soprattutto nel caso del pattinaggio di figura lo sport è anche bellezza, musica e coreografia. Una vera e propria arte di cui il pubblico di Varese potrà godere dal vivo».

«Ringrazio la città e in particolare tutti i volontari, soprattutto genitori di atleti, ex atleti e studenti del liceo scientifico Ferraris per la disponibilità a collaborare a questo grande evento – ha detto Maria Donati della Varese Ghiaccio – Grazie anche ai varesini che hanno dato una straordinaria risposta in termini di biglietti già acquistati».

Già soldout le finali di sabato pomeriggio mentre sono ancora prenotabili, o acquistabili direttamente al Palaghiaccio i biglietti per le gare di giovedì 19 e venerdì 20.

Per chi non dovesse rieuscire ad esere presente la competizione sarà trasmessa anche da Discovery + ed Euro Sport oltre che dal Fisg TV online.

Tra i 51 atleti in gara per i Cmpionati nazionali di pattinaggio di Figura c’è Gabriele Frangipani che l’hanno scorso ha guadagnato ila medaglia d’argento nel singolo. «Tra noi atleti in gara ci conosciamo un po’ tutti, facciamo il tifo l’uno per l’altro e speriamo di poter partecipare in tanti alle prossime Olimpiadi per sostenerci l’un l’altro – ha detto – La gara decide tutto, spero di pattinare pulito e di riuscire a dare il meglio di me».