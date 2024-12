Un concerto a sostegno di Aubam: “Anche quest’anno vogliamo portare i bimbi ucraini al mare”

L’obiettivo per il 2025 di Aubam è quello di ripetere la bella esperienza del 2024, quando 35 bambini di Chernobyl riuscirono a passare due settimane al mare ad Alassio, ospiti della colonia Sorriso dei bimbi di Busto Arsizio. Il Pedela, Antonio Tosi, presidente dell’Associazione Umanitaria Bambini del Mondo vuole riprovarci, insieme al suo fedelissimo vicepresidente Massimo Ripamonti.

Quell’esperienza ha lasciato nel cuore e nelle menti di quei 35 piccoli ucraini la speranza di poter vivere in un mondo diverso da quello che da ormai quasi tre anni devono sopportare a causa dell’invasione russa e della guerra che li costringe a vivere nella paura: «Sono segnati profondamente e lo abbiamo visto dai disegni che hanno realizzato lo scorso anno e dai racconti che facevano delle loro giornate con la guerra che arriva dal cielo» – hanno spiegato Tosi e Ripamonti.

Per questo hanno deciso di ripetere quell’esperienza chiedendo nuovamente l’aiuto dell’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni: «La possibilità per questi bambini è assicurata anche quest’anno grazie al contratto che abbiamo sottoscritto con la realtà che ha preso in gestione la colonia» – assicura.

Il concerto nella sala Pro Busto

Serve anche l’aiuto dei cittadini e per questo è stato organizzato un evento unico per coniugare solidarietà e musica. Venerdì 13 dicembre alle ore 20:30, presso la Sala Pro Busto – via Cesare Battisti, 12 – Busto Arsizio, si terrà il concerto del Gruppo Disincanto, un ensemble vocale di musica moderna del Centro Espressione Musicale di Gallarate. Una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per offrire ai bambini ucraini una settimana di serenità lontano dalla guerra.

L’iniziativa ha l’obiettivo di replicare il grande successo ottenuto nel 2024, quando A.U.Ba.M. ha regalato due settimane di vacanza presso la Residenza Il Sorriso dei Bimbi di Alassio a 35 bambini ucraini, accompagnati da tre educatrici ucraine e dai volontari dell’associazione. Un progetto che ha portato gioia e spensieratezza ai piccoli ospiti e che ha rafforzato l’impegno dell’associazione a favore dei minori vittime di guerre, disastri e calamità. «Vedere il sorriso dei bambini durante le vacanze ad Alassio è stato un dono inestimabile – ha dichiarato il Presidente Antonio Tosi -. Non c’è nulla di più appagante del sorriso di un bambino e vogliamo continuare a portare luce e speranza nelle loro vite». Grazie al supporto del Comune di Busto Arsizio, che offrirà vitto e alloggio ai bambini per due settimane, A.U.Ba.M. punta a estendere l’esperienza vacanziera aggiungendo una terza settimana. Il concerto del Gruppo Disincanto sarà dunque un’occasione per contribuire a questa importante causa. La serata promette momenti di grande musica e condivisione, con la possibilità di fare la differenza nella vita di chi più ne ha bisogno

Un impegno che si rinnova

A.U.Ba.M., attiva da anni nella promozione della solidarietà umana, ha già accolto circa 5.500 bambini ucraini, principalmente provenienti dalle aree colpite dal disastro di Chernobyl. Dal marzo 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, l’associazione ha ampliato la sua missione, offrendo ospitalità a 130 cittadini ucraini presso famiglie aderenti.

Come partecipare

Il concerto si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 20:30 presso la Sala Pro Busto. L’ingresso è a offerta libera, e il ricavato sarà interamente destinato al progetto di accoglienza estiva per i bambini ucraini. Saranno offerti un aperitivo e panettone per festeggiare insieme il Natale. Prenotazione consigliata: info@aubam.org.

È inoltre possibile sempre devolvere il 5xmille della dichiarazione dei redditi ad A.U.Ba.M onlus. Poni nello spazio del 5xmille il Codice Fiscale n° 90035710129 e la tua firma nello spazio dedicato sul Modello Unico, sul 730, oppure sul CUD. Il 5xmille non sostituisce l’8xmille e non costa nulla al cittadino contribuente.

Se vuoi semplicemente dare un contributo, il COD IBAN è IT17Z0569622800000020533X46 intestato ad A.U.Ba.M. onlus Ass. Umanitaria pro bambini nel mondo – Banca Popolare di Sondrio, P.zza Trento Trieste, 10 – 21052 – Busto Arsizio.