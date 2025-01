ADHD: un incontro informativo a Lonate Pozzolo per famiglie ed educatori

Martedì 28 gennaio alle ore 20.30, la sede di Periferia Sociale in Piazza Mazzini 1 a Lonate Pozzolo ospiterà un incontro informativo sull’ADHD, il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività.

L’evento, organizzato dalla Redazione Gentile di Lonate Pozzolo in collaborazione con AIFA APS e AIFA Lombardia, è dedicato a genitori, insegnanti ed educatori che convivono quotidianamente con questa sfida.

L’ADHD è un disturbo complesso che si manifesta con difficoltà di attenzione, iperattività e comportamenti impulsivi, creando spesso difficoltà sia a scuola che in ambito familiare. Durante la serata verranno fornite informazioni utili per comprendere meglio questo disturbo e per affrontarlo in modo consapevole, favorendo una convivenza serena e costruttiva.

“Dedicato a tutte le famiglie con bambini e ragazzi in età scolare… Sapere come vede il mondo un bambino con ADHD potrebbe essere una grande risorsa per tuo figlio, per tuo nipote, per un loro compagno di classe e per la sua famiglia, per le insegnanti, per il gruppo classe, per l’intera comunità scolastica.

Se conosci puoi comprendere. Se comprendi non giudichi. Se non giudichi puoi essere di aiuto.”

L’ingresso è libero e aperto a tutte le persone che desiderano approfondire l’argomento e confrontarsi con esperti del settore. Un’occasione preziosa per la comunità di Lonate Pozzolo e dintorni, per sensibilizzare e promuovere il dialogo su un tema sempre più attuale.