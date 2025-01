Ascensore (ancora) in riparazione alla stazione di Rescaldina: “Disservizio per i più fragili”

Anno nuovo, problemi vecchi. È ancora in riparazione l’ascensore “fermo” ormai da oltre un anno alla stazione di Rescaldina, con tanto di cartelli che di volta in volta spostano la data di ritorno in funzione dell’impianto. La “denuncia” arriva da una lettrice che gli anni scorsi a più riprese aveva segnalato la situazione di stallo per il ritorno in funzione degli impianti che portano ai binari della stazione, e ora è tornata a puntare il dito contro le criticità che l’ascensore fuori servizio comporta soprattutto per disabili, anziani e genitori con passeggini, evidenziando il «disservizio che grava sulle spalle dei più fragili».

«L’ascensore al binario 2 risulta essere in perenne riparazione, il tutto con tanto di cartelli che vengono puntualmente cambiati e aggiornati procrastinando la messa in funzione dello stesso – sottolinea la lettrice -. Nonostante le numerose segnalazioni fatte anche al Comune di Rescaldina affinché intervenga in questa gestione fallimentare della riparazione, ci troviamo, a distanza di parecchi mesi, con tutto ciò che comporta: donne con passeggini che devono scendere e risalire dalle scale portandosi il tutto, persone disabili impossibilitate a passare da una parte all’altra, anziani o persone in difficoltà rese ancora più svantaggiate.

Come aveva già fatto nei mesi scorsi, il Gruppo FNM è tornato a spiegare che i tempi dell’intervento sono dovuti alla necessità di sostituire l’intero ascensore «giunto ormai alla fine del ciclo di vita». Per questa ragione i lavori, che a tutti gli effetti sono terminati, hanno richiesto un «inter autorizzativo di competenza degli enti certificatori», a valle del quale si attende ora il nulla osta finale – il cui arrivo è previsto per fine settimana – prima di rimettere in funzione l’impianto.