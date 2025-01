Como, spacca i vetri della mensa solidale: arrestato un 36enne con precedenti

La Polizia di Stato di Como, ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, un 36enne cittadino marocchino, irregolare e con precedenti.

L’uomo, senza fissa dimora e già colpito da provvedimento di espulsione (mai ottemperato) è stato fermato intorno alle 19 di lunedì 27 gennaio dopo che aveva danneggiato con una grossa pietra le porte a vetri (foto in alto) della mensa solidale di via Guanella. Gli agenti, allertato da una chiamata, lo hanno disarmato e trasportato in Questura.

Il 36enne aveva dato in escandescenze dopo che gli era stato vietato di usufruire della mensa, anche se i volontari avevano ugualmente provveduto a consegnargli un cestino con il cibo per evitare che rimanesse digiuno. Raccolte la denuncia e le testimonianze e verificati i precedenti l’uomo è stato arrestato.