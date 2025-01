Fiamme nell’area di Los Angeles: Biden annulla il viaggio in Italia, ci sono vittime

Gravi incendi stanno devastando l’area di Los Angeles, costringendo il presidente statunitense Joe Biden ad annullare la visita programmata in Italia dal 9 al 12 gennaio per gestire l’emergenza federale. Lo ha comunicato la Casa Bianca tramite la portavoce Karine Jean-Pierre.

Le fiamme, che si estendono su quasi 3.000 acri, hanno già causato alcune vittime nella zona di Altadena. Le evacuazioni forzate riguardano oltre 130.000 persone, tra cui residenti delle famose Hollywood Hills e della città costiera di Santa Monica. Tra i quartieri più colpiti, Pacific Palisades è stato ridotto in cenere.

Oltre 1.000 edifici sono stati distrutti, coinvolgendo anche le abitazioni di alcune celebrità come Billy Crystal e Paris Hilton. Le interruzioni di corrente colpiscono oltre un milione e mezzo di persone, con blackout intenzionali per prevenire ulteriori danni.

Il consolato italiano di Los Angeles è stato chiuso per sicurezza, ma la Console generale Raffaella Valentini ha confermato che non risultano feriti tra gli italiani presenti in città. Tuttavia, alcuni concittadini hanno subito la perdita delle loro abitazioni.