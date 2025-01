Fondazione Cariplo, a VArese finanziati 9 progetti per 1,7 milioni di euro

Il 2025 si apre con una serie di importanti novità, frutto di ciò che è successo sul finire del 2024. Fondazione Cariplo ha infatti approvato il sostegno a numerosi progetti: l’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione di dicembre ha provveduto a destinare 29 milioni di euro a 189 progetti, in diversi ambiti; ciò è avvenuto a seguito della selezione delle proposte giunte dagli enti di terzo settore che hanno partecipato ai bandi per interventi nel campo culturale, ambientale, sociale e sul fronte della ricerca scientifica.

Per l’Arte e Cultura sono stati stanziati, infatti, 8 milioni di euro tra i bandi Luoghi da rigenerare e Valore della cultura, con l’obiettivo di promuovere la cultura come crescita personale e sviluppo comunitario.

Sul fronte Ambientale, 1,5 milioni di euro sono destinati a 25 Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali attraverso il bando Alternative, mentre 3,2 milioni vanno al comune di Monza e alla Comunità Montana Valle Seriana (BG) con il bando Strategia Clima.

La Ricerca Scientifica ha ricevuto 3 milioni di euro per 4 progetti innovativi del bando “Territori Sicuri”, oltre a 7 milioni per più di 40 progetti del bando Giovani Ricercatori e 2 milioni per la ricerca sociale con Inequalities Research.

In ambito Sociale, 13 progetti del bando Attenta-mente hanno ottenuto risorse per oltre 2 milioni di euro per supportare il benessere psicologico e relazionale di bambini, ragazzi e famiglie fragili. Infine, più di 2 milioni sono dedicati al bando Housing Sociale per favorire l’autonomia di persone in condizioni di fragilità.

Varese

Nel mese di dicembre, la provincia di Varese ha visto l’approvazione di numerosi progetti di grande impatto sociale, culturale e ambientale, grazie al sostegno della Fondazione Cariplo. Gli interventi approvati spaziano dalla transizione energetica alla rigenerazione urbana, dal benessere psicologico dei minori alla valorizzazione dell’offerta culturale. Questi progetti, selezionati attraverso diversi bandi, rappresentano un investimento strategico per il territorio, rispondendo a bisogni emergenti e stimolando la partecipazione attiva delle comunità locali. L’obiettivo comune è promuovere il benessere collettivo, rafforzare le reti territoriali e affrontare le sfide attuali con soluzioni innovative e condivise.

Tra i progetti finanziati a Varese, il bando Attenta-mente ha sostenuto “Mille Passi – Spazi di ascolto e cura per gli adolescenti” della Miniera di Giove Società Cooperativa Sociale di Malnate con 175.000 euro e “CUSTODI-AMO” di Lilliput APS di Busto Arsizio con 170.000 euro.

Il bando Giovani Ricercatori ha finanziato due progetti dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese: “Pediatric conditions in tough times. Bioarchaeological and biochemical analysis of non-adult health between nutrition, stress, and disease” con 200.000 euro e “Investigating the human serinosome: relevance to brain L-serine synthesis – SerMET” con 198.000 euro.

Inoltre, il bando Luoghi da rigenerare ha riconosciuto il valore storico e culturale di alcuni luoghi emblematici del territorio di Varese, destinando contributi significativi per la loro riqualificazione e il loro riuso. Tra questi, “V.I.V.I. Vivere il cimitero di Viggiù. Fruire diversamente gli spazi funerari” dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese con 170.000 euro, “Rigener-arte Villa Zanotti: Rinascita di una porzione dell’immobile storico come centro di arte, cultura e inclusione” della Fondazione Marcello Morandini di Varese con 300.000 euro e “Officine dell’Acqua – Lago Maggiore” di Vele d’Epoca Verbano APS di Laveno-Mombello con 330.000 euro.

Infine, il bando Valore della Cultura ha sostenuto il progetto “A cent’anni dalla nascita di Giancarlo Sangregorio: sulle orme di un patrimonio da scoprire” della Fondazione Sangregorio Giancarlo di Sesto Calende con 56.000 euro.

Questi interventi non solo preservano e valorizzano il patrimonio storico e culturale, ma lo trasformano in un volano per il rafforzamento del senso di appartenenza comunitaria e la crescita culturale del territorio.

Con risorse complessive di 1,7 milioni di euro, Fondazione Cariplo ha confermato il proprio impegno nel supportare il territorio varesino attraverso iniziative che combinano innovazione, inclusione e sostenibilità.

Carlo Massironi, membro varesino della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo: «Il territorio di Varese beneficia del sostegno di Fondazione Cariplo. I progetti finanziati a dicembre sono solo una parte dell’impegno che ogni anno la

Fondazione riversa sul nostro territorio. Sono progetti che migliorano la qualità della vita dei cittadini, promuovendo la tutela e la valorizzazione del suolo, oltre a incentivare le iniziative culturali destinate alla comunità. Questo supporto è fondamentale per affrontare le sfide attuali e future, stimolando la partecipazione attiva delle comunità locali e rafforzando le reti territoriali. Fondazione Cariplo continua a essere un pilastro per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del nostro territorio».

Federico Visconti, presidente Fondazione Comunitaria del Varesotto: «Al di là del valore economico degli stanziamenti, il dato rilevante è la coerenza che i progetti hanno con quanto già si sta facendo per il benessere delle nostre comunità, in campo culturale, ambientale, sociale e scientifico. Si tratta infatti di progetti che sostengono l’innovazione, promuovono un futuro sostenibile, riducono le disuguaglianze, stimolando nuove soluzioni per problemi complessi. Tutti obiettivi che Fondazione Comunitaria del Varesotto condivide con Fondazione Cariplo, potendo contare su realtà del settore che, come nel caso dei soggetti beneficiari di questi fondi, sono inseriti in un sistema di relazioni ed attività che creano valore per il territorio».