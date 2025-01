Grazie al lavoro di Alan Parsons, il folksinger Al Stewart comincia a intravedere il successo

Nella scena folk londinese di metà anni ’60 un posto speciale era il Bunjies dove passavano tra gli altri Van Morrison, Cat Stevens e Paul Simon: a dividere un appartamento londinese con quest’ultimo c’era lo scozzese Al Stewart, che fungeva un po’ da maestro di cerimonie del locale.

A inizio ’75 aveva già pubblicato ben cinque album, senza però raggiungere grandi risultati. Fu il sesto, Modern Times, di cui parliamo oggi che cominciò a farlo uscire dall’anonimato, preparando il successo mondiale che sarebbe arrivato l’anno seguente.

Probabilmente era anche merito dell’ingegnere del suono Alan Parsons – quello di Dark Side Of The Moon, tanto per dire – che coi suoi arrangiamenti fin troppo invasivi riuscì a compensare una certa verbosità folk di Stewart, che componeva anche canzoni di otto o nove minuti, decisamente inusuali per un folksinger di buona fama di allora. L’iniziale Carol fu il primo singolo di successo del nostro e trascinò l’album al trentesimo posto delle classifiche USA: come dicevo prima, la strada era tracciata e il 1976 per Al Stewart sarebbe stato l’anno del gatto.

Curiosità: la strana copertina – che fu poi cambiata ai tempi di Year of the cat per far fruttare l’immagine di Stewart – contiene due particolari da notare: l’auto, una Cord, su cui è seduto Al era quella di Jimmy Page, mentre la biondona era Ginger, la prima moglie di David Gilmour dei Pink Floyd.

La rubrica 50 anni fa la musica