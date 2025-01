Il 14 febbraio l’Università dell’Insubria aprirà il XXVII anno accademico

Si terrà il 14 febbraio prossimo l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università dell’Insubria.

Sarà il ventisettesimo anno, il primo della magnifica rettrice Maria Pierro. La cerimonia si terrà nella nuova aula magna di via Ravasi 2 a Varese, alle ore 11,

Come vuole la tradizione, la cerimonia sarà preceduta dall’ingresso del corteo togato dei rettori e delle rettrici degli altri atenei ospiti e dei direttori e delle direttrici di dipartimento e della Scuola di medicina dell’Insubria. Con loro il mazziere, che introdurrà e poserà in aula la mazza rettorale, simbolo dell’autorità.

L’Inno di Mameli sarà cantato dall’Insubriae Chorus diretto da Pietro Colnago, che proporrà in chiusura il Gaudeamus, canto tipico della goliardia universitaria.

Dopo i saluti istituzionali delle Autorità presenti, si ascolterà la relazione della magnifica rettrice Maria Pierro, poi gli interventi del rappresentante degli studenti e di quello del personale tecnico e amministrativo.

Infine, la lectio magistralis sarà tenuta da Franco Gallo, presidente emerito della Corte costituzionale, titolo «Il ruolo dell’Università nella società contemporanea».

La cerimonia è su invito ma per la comunità accademica e per gli interessati ci sarà la possibilità di assistervi in diretta streaming.