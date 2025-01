Il bacio tra la Luna e Venere nelle foto dei lettori di Varesenews

Il 3 gennaio 2025, il cielo ha offerto uno spettacolo affascinante: una congiunzione tra la falce di Luna crescente e Venere, spesso poetizzata come “la Luna che bacia Venere”. Questo evento astronomico, visibile subito dopo il tramonto in direzione sud-occidentale, ha segnato la prima congiunzione astrale dell’anno.

Durante la congiunzione, Venere, noto come il “Pianeta dell’Amore”, è apparso come un punto luminoso vicino alla sottile falce lunare, creando una scena suggestiva nel cielo serale. L’evento è stato visibile a occhio nudo, anche se l’uso di un binocolo o di un piccolo telescopio ha permesso di apprezzare ulteriori dettagli, come le fasi di Venere.

Sono stati in tanti, anche in provincia di Varese, a notare il romantico fenomeno: e molti di voi l’hanno segnalato con foto a Varesenews, via email (redazione@varesenews.it) e attraverso i social. Foto che abbiamo radunato nella galleria che trovate allegata a questo articolo.