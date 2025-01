Il Miracolo della Mula: l’incanto del teatro di figura al Miv di Varese

Domenica 19 gennaio il Miv-Multisala Impero di Varese ospiterà (alle 9,45 e alle 11,30) due repliche dello spettacolo di burattini “Il Miracolo della Mula“, a cura della compagnia Il Laborincolo di Marco Lucci. Un appuntamento incantevole per i bambini ma affascinante anche per gli adulti per le emozioni e la magia del teatro di figura. Lo spettacolo, definito un autentico capolavoro nel panorama del teatro di figura, è frutto della collaborazione tra Marco Lucci e Gigio Brunello.

La storia prende ispirazione dai personaggi di un antico orologio meccanico del campanile di Praga e vede protagonisti il prode Poldino, il vescovo Simplicio, Santuzza (una mula parlante) e Beatrice, un aiutante magico etereo e misterioso.

Tra imprese mirabolanti, torte che cambiano padrone, travestimenti improbabili e sfide alla morte, lo spettacolo si sviluppa con un ritmo incalzante e una maestria scenica che immerge il pubblico in un universo surreale e raffinato, dove la fantasia regna sovrana. Gli spettatori si troveranno a dimenticare di essere davanti a burattini, vivendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

“Il Miracolo della Mula” è un esempio di perfetta “macchina ad orologeria” teatrale, capace di combinare comicità, eleganza e ritmo in un equilibrio unico. Un’occasione speciale per scoprire il fascino senza tempo del teatro di figura e lasciarsi trasportare in un mondo in cui tutto è possibile.

Ingresso. biglietto unico 8 euro