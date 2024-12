“Burattini in città” torna a Varese con la sua terza edizione, ospite del Multisala Impero Varese, con tanti spettacoli dedicati ai più piccoli e non solo: “Mancava a Varese un’esperienza del genere – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia – Abbiamo un legame affettivo con Chicco Colombo, il cui nome è sinonimo di qualità. Ogni anno riesce a mettere insieme un programma interessante che riscuote grande successo. Questo è un pezzo importante in un progetto più ampio e ambizioso che riguarda l’avvicinamento al teatro. Grazie a iniziative come questa a Varese la stagione teatrale va da ottobre a luglio”.

Oltre alla presenza della Compagnia Corniani, che festeggia quest’anno ottant’anni di attività, sono molti gli artisti giovani, provenienti da tutta Italia, scelti come protagonisti di questa edizione 2025 che si svilupperà in cinque domeniche, con doppio spettacolo alle 9:45 e alle 11:30.

“Una particolarità di questa rassegna sarà domenica 16 febbraio con la Compagnia Silvio Ombre di Brindisi – racconta Enrico Colombo, ideatore di “Burattini in Città” – uno spettacolo dedicato ai giochi d’ombre che sarà particolarmente interessante, perché come schermo verrà usato quello del cinema. In questo modo chi gioca con le ombre girerà per la sala rendendo lo spettacolo ancora più stimolante e innovativo”.

“Nelle precedenti edizioni erano programmi misti che coinvolgevano molti burattinai locali e alcuni ospiti esterni. Per questo, per questa nuova edizione, abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti, uscendo dai nostri confini – conclude – Il territorio varesino vanta compagnie di burattinai storiche, non esiste un’altra provincia così ricca come la nostra”.

I biglietti saranno a breve in vendita, sia online sul sito del Multisala Impero, sia direttamente in cassa al MIV.

IL PROGRAMMA:

Domenica 5 gennaio, “Meneghino nel regno dei sempreallegri”, Compagnia Burattini – Perugia

Domenica 19 gennaio, “Il miracolo della mula”, Compagnia il laborincolo di Marco Lucci – Perugia

Domenica 2 febbraio, “Fagiolino pescatore”, Compagnia Mattia Zecchi – Bologna

Domenica 16 febbraio, “banDITA”, Compagnia Silvio Ombre – Brindisi

Domenica 2 marzo, “Fagiolino nel bosco incantato”, Compagnia Corniani – Mantova