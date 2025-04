Primo evento per i Santambrogini con “La musica della mia storia”

I Santambrogini vi invitano a questo primo evnto del 2025!

Domenica 13 aprile, alle ore 20:30 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco (via Lazzaro Papi 7), Varese – Sant’Ambrogio sarà in scena lo spettacolo Benefit dal titolo “La musica della mia storia – Narrazione e canzoni dagli anni ’60 agli anni ’90”, con The Men in Black. Il duo, formato da Renato Furigo (voce) e Mauro Guarneri (voce/pianoforte), vanta una grande esperienza di palco con tante esibizioni nella provincia di Varese e un nutrito seguito.

The Men in Black propongono serate sempre serate divertenti e coinvolgenti tra musica cantata , suonata e racconti in un viaggio dagli anni ’60 agli anni ’90.

Il biglietto costa 10€ e il ricavato della serata verrà devoluto all’Associazione LiLt (Lotta contro i Tumori)

Per prenotare il proprio posto è possibile inviare una mail all’indirizzo isantambroginiaps@gmail.com

Vi aspettiamo!