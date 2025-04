Giustizia, a Busto Arsizio manca più del 30% del personale: “Il caro affitti vanifica le assunzioni”

Il segretario generale della Confsal Unsa, il sindacato più rappresentativo negli uffici giudiziari italiani, è arrivato a Busto Arsizio questa mattina (lunedì) per raccogliere la richiesta accorata dei dipendenti del Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio che da anni soffre della mancanza di personale.

Massimo Battaglia, che nelle settimane scorse era stato a Varese per lo stesso motivo, sottolinea che anche nella sede giudiziaria bustocca lo scoperto è del 35%: «Se a Varese è del 40% qui è di poco sotto ma la situazione rimane grave lo stesso. Stiamo parlando di 21 persone in meno in pianta organica e sfido qualsiasi organizzazione ad essere efficiente in una situazione come questa».

Al di là della politica dell’amministrazione, prosegue Battaglia «qui c’è un problema di carenza del personale, di carichi di lavoro eccessivi». Busto Arsizio, infatti, ha giurisdizione su un’area che copre sicuramente la parte più popolosa della provincia di Varese e anche un pezzo di territorio, densamente abitato, della Città Metropolitana di Milano e in più si ritrova un aeroporto internazionale come Malpensa con il carico di lavoro in più che comporta.

«Il nostro sindacato chiede di intervenire sui concorsi. C’è un problema da risolvere che è quello del welfare aziendale perchè è un fatto che chi partecipa spesso viene dal sud Italia e lo stipendio da solo non basta se devi anche pagare un affitto. Il Ministero della Funzione Pubblica deve sedersi al tavolo con gli enti locali per favorire questi trasferimenti».

Negli ultimi due anni, infatti, in tutta la pubblica amministrazione sono state fatte 300 mila assunzioni ma il 40-45% non prende servizio perché viene dal sud e non riesce a sostenere i costi dell’affitto di una casa» – conclude Battaglia.