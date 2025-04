Distruggono ancora la vetrina della sua gelateria a Saronno, il titolare risponde con ironia

Non è la prima volta che Claudio Caputo, titolare di una gelateria di Saronno, deve fare i conti con furti e atti vandalici ai danni della sua attività. Ma dopo l’ultima irruzione avvenuta nel suo negozio nei giorni scorsi, l’imprenditore ha deciso di giocare l’arma dell’ironia.

Sulla sua pagina Facebook, Caputo ha pubblicato un video in cui – con tanto di panno e detergente spray – si mostra impegnato a “lucidare” lì dove fino a poco tempo prima c’era la vetrina, che i malintenzionati hanno distrutto per entrare nel locale. «Non ci farete perdere la voglia di continuare a sorridere», scrive l’imprenditore.

Il titolare ha inoltre pubblicato la foto del cartello (scritto in Italiano e in Arabo) appeso all’ingresso della gelateria, per scoraggiare eventuali nuovi furti o atti vandalici. «Ragazzi – riporta il cartello – non ci sono soldi in cassa e il gelato che è rimasto fa c****e. Non rompetelo più il vetro».

I ladri si erano introdotti nella stessa gelateria anche una mattina di ottobre 2024. I malintenzionati avevano distrutto diversi vetri per sottrarre alcuni gelati e una decina di bibite: un bottino ben magro se paragonato ai danni provocati al negozio.