Ispra, ciclista cade in una rotonda di via Fermi: interviene l’elisoccorso

Nella mattina del 2 gennaio 2025, poco dopo le 10.40, un incidente stradale si è verificato in una rotonda di via Enrico Fermi a Ispra, sulla provinciale: un uomo di 47 anni, in sella a una bicicletta, è caduto riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Rossa e l’elisoccorso, entrambi coordinati dalla Soreu dei Laghi. Presenti anche i Carabinieri di Gallarate per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.