Lutto nel mondo dello sport raccontato: è morto a 90 anni Rino Tommasi

Si è spento all’età di 90 anni Rino Tommasi, uno dei volti e delle voci storiche del giornalismo sportivo italiano. Conduttore televisivo, telecronista e organizzatore di eventi, Tommasi era nato a Verona il 23 febbraio 1934. Memorabili le sue telecronache di tennis, in coppia con Gianni Clerici, con cui ha dato vita a un duo insuperabile nel panorama televisivo sportivo. Il loro commento tecnico, competente e spesso ironico, ha accompagnato milioni di appassionati durante i più importanti tornei del circuito internazionale.

Non meno importante è stato il suo contributo nel mondo della boxe: grande esperto e statistico della “noble art”, Tommasi è stato anche organizzatore di prestigiosi incontri, portando in Italia alcune delle sfide più memorabili del pugilato mondiale.

La sua carriera ha spaziato tra carta stampata, radio e televisione: è stato per molti anni una firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato per Canale 5 e Sky, ha seguito da giornalista 13 edizioni dei Giochi olimpici e da telecronista più di 400 incontri valevoli per il titolo mondiale di boxe, 7 edizioni del Super Bowl della NFL e 149 tornei di tennis del Grande Slam.