Pubblicato il bando per la connessione internet satellitare nelle aree periferiche della Lombardia

È stato pubblicato oggi sulla piattaforma telematica “Sintel” il bando promosso da Aria Spa per selezionare i fornitori incaricati di sviluppare la sperimentazione di connessioni internet satellitari complementari alla fibra nelle aree a bassa connettività della Lombardia.

Il bando, dal valore complessivo di 5 milioni di euro, è strutturato in una procedura aperta multilotto, suddivisa in due lotti geografici: Lotto 1: Province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza; Lotto 2: Province di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova.

L’affidamento prevede la fornitura e la posa di apparati, manutenzione “full risk” e il servizio di connettività satellitare per implementare la banda ultra-larga, in linea con la Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026.

Tempistiche e scadenze

Il progetto avrà una durata massima di 24 mesi, con un periodo iniziale di 4 mesi per la posa e l’attivazione, prorogabile di ulteriori 4 mesi. Le imprese interessate potranno presentare la propria offerta entro il 25 febbraio 2025.

L’obiettivo è migliorare l’accesso alla rete anche nelle aree più remote, favorendo la connettività diffusa in tutta la regione.

I competitor che potrebbero scendere in campo

Alla gara, sottolinea, il Sole 24 Ore, si può dare per scontata la partecipazione di Starlink, che avrebbe la strada spianata rispetto ad altri eventuali competitor. Uno è la francese Eutelsat, che di satelliti in orbita ne ha solo 35 contro i 60 di Starlink.

Proprio sulla possibile partecipazione dell’azienda guidata da Elon Musk si erano già alzati gli scudi del partito Democratico all’indomani della pubblicazione del bando. Il perché lo spiega il capogruppo Pierfrancesco Majorino: “Regione Lombardia annuncia un bando che sembra disegnato sulla società del sodale di Donald Trump. Vogliamo vederci chiaro. La connessione nelle zone non coperte è fondamentale, ma dovrebbe essere garantita dal pubblico, principalmente con la fibra, che è la tecnologia più affidabile e performante”.