Rap: tutto quello che c’è da sapere in dieci incontri con Varese Corsi a Materia

Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, apre le porte e inaugura la sua sala corsi con un laboratorio dedicato al rap, pensato per chiunque voglia scoprire il mondo della musica rap e affinare le proprie abilità.

A partire da sabato 8 febbraio, dalle 16:00 alle 17:30, si terranno dieci incontri in presenza che permetteranno di esplorare tutte le tecniche di produzione e interpretazione delle canzoni rap.

A condurre il corso sarà Lucio Perrone, giovane rapper luinese, in arte “Giostra”. Con alle spalle un’esperienza nella scrittura di testi e performance musicali, Perrone vanta una serie di pubblicazioni su Spotify e YouTube e ha partecipato anche a concorsi di musica inedita.

Durante le dieci lezioni, l’insegnante guiderà i partecipanti attraverso sette passaggi fondamentali, quali le tecniche di scrittura, interpretazione e analisi dei brani, come si realizza la metrica, le rime e il flow e la registrazione e modifica della voce con strumenti digitali.

Inoltre, non mancherà l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite con una performance dal vivo, per tutti coloro che vorranno mettersi alla prova sul palco.

Per tutte le informazioni sul numero di partecipanti e le iscrizioni, si può consultare il sito di Varese corsi cliccando qui.

Materia si trova in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.