Coi serramenti Finazzi, Materia si affaccia sul territorio

Dalla porta d’ingresso alle ampie finestre che lasciano filtrare la luce nelle belle giornate di sole. Per realizzare i serramenti di Materia, la nuova casa di VareseNews, ci si è affidati all’esperienza decennale di Finazzi: azienda nata e cresciuta in provincia di Varese, che proprio con l’edificio dell’ex-scuola di Sant’Alessandro condivide un legame speciale.

Finazzi, una storia tutta varesotta

La storia di Finazzi comincia nel 1966 a Morazzone, con l’officina meccanica fondata da Furio Giacobbo. È nel 1981 che la famiglia Giacobbo decide di allargare la visione dell’azienda e punta sulla produzione di serramenti in PVC, aprendo un reparto dedicato nella nuova sede di Casale Litta. Dal 2010, Finazzi ha la sua sede ad Azzate (dove si trova lo stabilimento produttivo e la direzione) e gestisce due showroom ad Azzate e Busto Arsizio, impiegando complessivamente 45 persone in organico.

La soddisfazione di un lavoro seguito passo dopo passo

Oggi Finazzi segue ogni fase del percorso di produzione, dalla progettazione dei vani delle porte e delle finestre, alla costruzione del serramento e infine la vendita. «La realizzazione – spiega Fabio Giacobbo, dirigente di Finazzi Srl – di ogni serramento è un processo emozionante. Controllare i macchinari al lavoro e osservare il prodotto prendere forma passo dopo passo riempie di soddisfazione. Un’emozione che cresce al momento della consegna, quando vediamo il cliente finale soddisfatto del nostro lavoro».

Materia, «Un’opportunità da replicare»

«Il giorno in cui ci è stata proposta la costruzione dei serramenti di Materia – racconta Giacobbo -, non avevo capito fin da subito la portata del progetto. Pensavo si trattasse semplicemente della nuova redazione di VareseNews. Poi ho visto Materia prendere forma, aprirsi al territorio e mi sono reso conto dell’opportunità che rappresenta anche per le aziende locali, soprattutto quelle più piccole, che potranno finalmente avere uno spazio a disposizione per organizzare eventi e incontri. Sono convinto che un progetto simile vada replicato anche in altre zone».

L’arrivo dei nuovi serramenti a Materia

Non è però la prima volta che Finazzi lavora all’edificio di Materia. Infatti, l’azienda aveva costruito i serramenti della scuola di Sant’Alessandro anche quindici di anni prima, quando era ancora frequentata dai bambini della frazione di Castronno. «Con il calo delle iscrizioni – sottolinea Giacobbo – l’edificio rischiava di rimanere abbandonato e degradarsi. Invece, è bello vedere che questo spazio sia stato riutilizzato e abbia trovato una nuova funzione».